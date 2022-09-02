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غوتيريش يعين رئيسة سابقة لقرغيزستان مبعوثة خاصة لأفغانستان

منذ 11 دقيقة
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة رئيسة سابقة لقرغيزستان مبعوثة خاصة جديدة له إلى أفغانستان.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن روزا أوتونباييفا، التي تولت أيضا منصب وزيرة خارجية قرغيزستان، ستحل محل ديبورا ليونز التي استقالت في منتصف يونيو حزيران.

وتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في أفغانستان منذ تولي حركة طالبان الإسلامية المتشددة السلطة قبل عام بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد حرب استمرت 20 عاما.

يشار إلى أن أوتونباييفا سياسية قرغيزية. تولت منصب وزير الخارجية في قرغيزستان بفترة سابقة، وهي زعيمة مجموعة برلمانية تعرف باسم حزب قرغيزستان الاشتراكي الديمقراطي.

شغلت منصب الرئيس (2010-11) للحكومة المؤقتة في قيرغيزستان التي وصلت إلى السلطة مع الإطاحة بريس. كرمانبيك باكييف.

    المصدر :
  • رويترز

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