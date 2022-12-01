غوتيريش يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في أديس أبابا

بحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رئيس الحكومة آبي أحمد، قضايا “مهمة”،حيث تعد زيارة غوتيريش لإثيوبيا هي الأولى منذ بدء صراع تيغراي قبل عامين

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه بحث في اجتماع مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بمكتبه بأديس أبابا، عددا من القضايا المهمة، مضيفا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

توتر العلاقات

وكانت العلاقات بين إثيوبيا والأمم المتحدة شهدت توترات في الفترة الأخيرة، على إثر الحرب التي اندلعت بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي، والتي اتهمت فيها أديس أبابا المنظمة الأممية بعدم الحيادية والتحامل عليها.

إلا أن طرفي الحرب وقعا اتفاق سلام في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم بجنوب أفريقيا، لإنهاء الاقتتال بينهما، وبدء ترتيبات تنفيذ اتفاق السلام تتعلق بنزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وتسريحهم، تمهيدا لإعادة دمجهم مرة أخرى في القوات النظامية التي ستكون تابعة للحكومة الانتقالية في إقليم تيغراي وفق اتفاق السلام.

ويسيطر الجيش الإثيوبي على 70% من أراضي إقليم تيغراي، الواقع شمالي البلاد، فيما من المنتظر أن يدخل إلى عاصمة إقليم تيغراي خلال الأيام الحالية، لبسط سيطرته وفق اتفاق السلام المبرم بين الطرفين، والذي ينص على سحب جبهة تحرير تيغراي قواتها من مقلي وتجميع مقاتليها في معسكرات تمهيدا لنزع سلاح الجبهة وتسريح القوات.