غوتيريش يندد بالقصف الروسي "المروع" على مدينة فينيتسيا الأوكرانية

آثار الدمار الذي أصاب مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا (رويترز)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بشدة بالقصف الصاروخي الروسي الذي استهدف مدينة فينيتسيا الواقعة في وسط أوكرانيا، وأودى بحياة 23 شخصا على الأقل، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا القصف.

قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان، إن غوتيرش “يشعر بالصدمة إزاء الهجوم الصاروخي المروع ضد مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا”، مضيفا أن “الأمين العام يندد بأي هجمات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية، ويكرر دعوته لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات”.

في مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر حول الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، تنظمه المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبية وهولندا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنشاء “محكمة خاصة” للتحقيق “في جرائم العدوان الروسي على أوكرانيا”.

وفي فينيتسا، أظهرت الصور التي نشرتها خدمة حالات الطوارئ الأوكرانية، عشرات الجثث المتفحّمة ومبنى من عشرة طوابق دمّره القصف الروسي والحريق الذي أعقبه.

قبل اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا، رأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الخميس إن “التحدي الأكبر” للاقتصاد العالمي جاء من الحرب في أوكرانيا.

وقالت الوزيرة الأمريكية خلال مؤتمر صحافي في جزيرة بالي الإندونيسية، إن “التحدي الأكبر لنا يأتي من الحرب التي بدأتها روسيا” في أوكرانيا. وأضافت “نشهد تداعيات هذه الحرب في جميع أنحاء العالم وخصوصا في أسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي”.