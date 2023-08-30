الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوتيريش يندد بمحاولة الانقلاب في الغابون

منذ ساعة واحدة
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، الأربعاء، بمحاولة الانقلاب الجارية في الجابون ودعا جميع الأطراف المعنية إلى “ممارسة ضبط النفس والدخول في حوار شامل وهادف وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان”، حسبما أفاد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك “كما يدعو الأمين العام الجيش الوطني وقوات الأمن إلى ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وأسرته”.

أعلن قادة الانقلاب العسكري في الغابون اعتقال رئيس البرلمان.

ومنذ الإطاحة بالرئيس علي بونغو صباح اليوم الأربعاء، اعتقل الجيش أحد أبناء الرئيس وعددا من المسؤولين الحكوميين بتهمة الخيانة العظمى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من لقاء غالانت ومسؤولين أمريكيين
أنشطة إيران تتصدر مباحثات غالانت مع مسؤولين أمريكيين
الجلس العسكري في الغابون
تعيين الجنرال بريس أوليغي رئيسا للمرحلة الانتقالية في الغابون
الذهب
الذهب عند أعلى مستوياته في شهر

الأكثر قراءة

مستشفى كانبيرا في أستراليا
أول حالة بالعالم.. أطباء أستراليون مصدومون مما وجدوه داخل دماغ امرأة!
استكشاف الفضاء- تعبيرية
عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
أوجاع الصداع النصفي - تعبيرية
علاج سحري وفوري للصداع النصفي