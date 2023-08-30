غوتيريش يندد بمحاولة الانقلاب في الغابون

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، الأربعاء، بمحاولة الانقلاب الجارية في الجابون ودعا جميع الأطراف المعنية إلى “ممارسة ضبط النفس والدخول في حوار شامل وهادف وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان”، حسبما أفاد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك “كما يدعو الأمين العام الجيش الوطني وقوات الأمن إلى ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وأسرته”.

أعلن قادة الانقلاب العسكري في الغابون اعتقال رئيس البرلمان.

ومنذ الإطاحة بالرئيس علي بونغو صباح اليوم الأربعاء، اعتقل الجيش أحد أبناء الرئيس وعددا من المسؤولين الحكوميين بتهمة الخيانة العظمى.