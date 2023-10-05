غوتيريش يُعبّر عن قلقه إزاء هجوم المسيّرات والقصف الانتقامي في سوريا

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس، أنّ الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء هجوم بطائرات مسيرة على أكاديمية عسكريّة في سوريا، والقصف الانتقامي من قبل القوات الموالية للحكومة.

وقال ستيفان دوجاريك للصحافيين إنّ “الأمين العام يدين بشدة جميع أعمال العنف في سوريا، ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي”.

يأتي ذلك في وقت ارتفع عدد قتلى هجوم المسيّرات على حفل تخرج في الكلية الحربيّة في حمص السورية، إلى نحو 100 شخص، بحسب ما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما حملت وزارة الدفاع السورية من وصفتهم بـ “التنظيمات الإرهابية” المسؤولية من دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

بدوره، ذكر التلفزيون السوري، اليوم الخميس، أنّ هجومًا بطائرات مسيرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص، وسط البلاد، وتسبب في سقوط قتلى وإصابة “أعداد كبيرة”.

وأشار التلفزيون إلى أنّ أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.