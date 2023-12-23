غوتيريش: 136 من موظفي الأمم المتحدة في غزة قتلوا خلال الأيام الـ75 الماضية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن 136 من موظفي الأمم المتحدة في غزة قتلوا خلال الأيام الـ75 الماضية، مشدداً على أن ذلك “لم تشهده المنظمة في تاريخها”.

وكتب غوتيريش على منصة “أكس”: “قتل 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوماً، وهو أمر لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن معظم الموظفين الأممين في غزة “أجبروا على ترك منازلهم”، مضيفاً “إنني أشيد بهم وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين في غزة”.

وأعلنت وزارة الصحّة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20057 قتيلاً، وحصيلة المصابين إلى أكثر من 53320 ألفاً منذ 7 تشرين الأول الماضي.