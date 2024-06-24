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"غيتير" التركية تتلقى استثمارات بقيمة 250 مليون دولار وتعلن عن خطة إعادة هيكلة

منذ 3 دقائق
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قالت شركة توصيل سلع البقالة التركية غيتير، اليوم الاثنين، إنها تلقت استثماراً جديداً بقيمة 250 مليون دولار سيقسم إلى مجموعتين كجزء من خطة إعادة هيكلة للتركيز على أسواق مختلفة.

وذكرت غيتير في بيان لها: “إن المجموعة الأولى ستركز على محلات البقالة المحلية عبر الإنترنت وخدمات توصيل الطعام بينما ستواصل المجموعة الثانية عملياتها في التجارة الإلكترونية والخدمات المالية غير المصرفية والنقل وتعزيز عمليات شركة فريش دايركت ومقرها الولايات المتحدة”.

وأوضحت غيتير: “إن شركة مبادلة للاستثمار، وهي مساهم حالي في غيتير، ستضخ رأس المال وتحتفظ بالإدارة وحصة أغلبية في عمليات الشركة في تركيا ضمن خطة إعادة الهيكلة بينما سيحصل المؤسسون، ناظم سالور وآخرون، على حصة أقلية”.

وستركز المجموعة الثانية، التي سيمتلك فيها سالور ومؤسسون آخرون حصة أغلبية، على ذراع التجارة الإلكترونية “إن11” وخدمات النقل غيتير باي تاكسي وغيتير أراك ووحدة توصيل البقالة في نيويورك فريش دايركت وغيرها من الشركات.

وفي أبريل نيسان، قالت شركة غيتير إنها ستنسحب من أسواقها الأوروبية والأمريكية المتبقية للتركيز على سوقها المحلية الرئيسية، ما يمثل تحولا مفاجئا بعد توسع وازدهار في السنوات القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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