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"غير عقلانية".. الكرملين ينفي إتهامات بأن روسيا مستعدة لبدء "حرب نووية"

منذ 55 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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وصف الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاتهامات حول استعداد موسكو المزعوم لشن حرب نووية بأنها “غير عقلانية”، مؤكدا أن روسيا حذرة للغاية في التعامل مع “إمكاناتها”.

ورداً على طلب للتعليق بشأن الحديث مؤخراً عن حرب نووية قال بيسكوف في مقابلة مع قناة “إمغيمو 360” الطلابية التابعة للخارجية الروسية، اليوم الجمعة: “للأسف، سمعنا عن الخطاب النووي غير المسؤول بشكل متزايد خلال العام الماضي، كما نسمع اتهامات غير عقلانية ضد روسيا بأننا مستعدون، كما يزعمون، لبدء حرب نووية، هذا جنون وأمر غير مقبول”.

وتابع الناطق باسم الكرملين “روسيا، كونها دولة ضخمة وقوية، حذرة جدا في تعاملها مع إمكاناتها وقدراتها، وتماماً كما يتعامل الشخص القوي مع قوته بمسؤولية كبيرة، فإن أي دولة قوية تتعامل مع قوتها بحذر شديد، ولكن من المؤسف أن يستخدم حتى هذا النوع من الخطاب كأداة ضدنا”.

وأوضح بيسكوف أن هذه المزاعم تتسبب في نشر حالة من التوتر والهستيريا بين الناس الذين لا يدركون التفاصيل الدقيقة في السياسة والشؤون الدولية.

واختتم بقوله: “مهمة كل واحد منا ومهمتكم أيضاً.. تتلخص في توضيح أن أغلب هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة”.

    المصدر :
  • رويترز

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