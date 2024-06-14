"غير كاف لحل القضايا الراهنة".. فيدان ينتقد النظام الدولي

انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، النظام الدولي، ووصفه بأنه “غير كاف لحل القضايا الراهنة”.

وقال فيدان، أمس الخميس، “إننا نمر بفترة بات فيها النظام الدولي القائم على القواعد غير كاف لتقديم حلول متوازنة وسريعة للقضايا العالمية الراهنة”.

جاء ذلك في كلمة خلال قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، المنعقدة في عاصمة شمال مقدونيا سكوبيه، بحسب وكالة الأناضول نقلا عن مصادر دبلوماسية.

وأضاف فيدان: “محيطنا المباشر يهتز مرة أخرى بآلام إنسانية عميقة، إننا نمر بفترة بات فيها النظام الدولي القائم على القواعد غير كاف لتقديم حلول متوازنة وسريعة للقضايا العالمية الراهنة”.

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذا التوجه ومنع تآكل القيم العالمية، مبينا أن توقف الوحشية في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية مهمان للغاية في هذا الصدد.

وشدد فيدان على لزوم إيجاد حلول للمشكلات الإقليمية، مؤكدا وجوب أن تقرر وتعمل دول الجوار معا من أجل مستقبل مشترك.

وذكر أن تركيا تواصل دعمها وحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها ووحدتها السياسية، كما أنها تقدم إسهامات عسكرية لقوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في كوسوفو.

وتابع: “وجدنا دائمًا سبلا للمضي قدما معا، يمكننا زيادة الثقة المتبادلة من خلال إقامة الشراكات، ولهذا الغرض، يجب علينا تطوير إطارنا المؤسسي”.

وأوضح أن “عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا” تضم أعضاء في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، “لهذا السبب هذه المنصة غنية، ويتعين علينا بوصفنا دولا تتشاطر نفس التاريخ والثقافة، أن نتحدث مع بعضنا كدول في البلقان”.

وشارك فيدان، الخميس، في قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، في شمال مقدونيا، وذلك نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، التي تأسست عام 1996، إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأعمال غير القانونية.

وسبق لتركيا أن ترأست القمة أعوام 1998 – 1999، و2009 – 2010، و2020 – 2021.