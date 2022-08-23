غير مسبوقة.. إيران تطلق مناورات واسعة جداً بالطائرات المسيرة

يبدأ الجيش الإيراني، اعتبارا من الأربعاء، مناورات واسعة لطائراته المسيّرة على امتداد مساحة الجمهورية، تهدف الى إظهار “قوة” هذا السلاح ذي الدور المتنامي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي عن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش، الأميرال حبيب الله سياري، قوله إن المناورات ستجرى بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيّرة، وتشمل مساحات على امتداد البلاد.

وأوضح أنها “المرة الأولى يتم فيها إجراء تدريب مشترك للطائرات المسيّرة على مستوى القوى الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقر المشترك للدفاع الجوي”.

والقوى الأربع للجيش هي الجوية والبرية والبحرية، والدفاع الجوي.

وأضاف سياري أن المناورات ستنفذ “من المياه الدافئة للخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب، إلى الأجزاء الشرقية والغربية والشمالية والوسطى للبلاد”.

واعتبر أن المناورات، التي لم يحدد مداها الزمني، ستعكس “جزءا فقط من قوة الطائرات المسيّرة (..) للجيش الإيراني التي تنفذ عمليات في مختلف مهمات الاستطلاع والمراقبة والهجوم”.

وبدأت إيران تطوير برامج للطائرات المسيّرة منذ ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب ضد العراق (1980-1988).

ويثير هذا البرنامج قلق الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تتهمانها بتوفير هذا السلاح لحلفائها الإقليميين مثل حزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمتمردين الحوثيين في اليمن، أو استخدامها لاستهداف القوات الأميركية وحركة الملاحة في الخليج.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، في أكتوبر 2021، عقوبات على شخصيات مرتبطة بهذا البرنامج.

وفي يوليو، قال مسؤول في البيض الأبيض إن روسيا تعتزم شراء طائرات مسيّرة من إيران لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما عدّته طهران اتهاما “لا أساس له”.

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني في مايو للمرة الأولى لقطات من قاعدة محصّنة تحت الأرض للطائرات المسيّرة تابعة للجيش، وذلك بعد أسابيع من كشف الحرس الثوري في مارس، عن قاعدة مماثلة له.

وسبق للقوات المسلحة الإيرانية اختبار أنواع مختلفة من هذه الطائرات.

وشدد سياري على أن “دقة وقوة الأسلحة (..) قدرات التوجيه وأنظمة التحكم، والقدرات القتالية للطائرات المسيّرة، هي من الأمور التي سيتم اختبارها وتقييمها في المناورات”، التي تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء.