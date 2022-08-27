غير مسبوقة.. الهند تستعد لهدم ناطحتي سحاب عملاقتين في مدة 15 ثانية

قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن السلطات الهندية بدأت (السبت 27-8-2022) في إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم قبل هدم ناطحتي سحاب من 40 طابقا في منطقة سكنية في ضواحي نيودلهي.

وقالت السلطات المحلية إن من المقرر تفجير المبنيين السكنيين التوأمين اللذين يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار يوم الأحد في عملية تستغرق ما بين 12 و 15 ثانية ليصبحا أكبر مبنيين يتم هدمهما على الإطلاق في الهند.

وقضت المحكمة العليا في الهند العام الماضي بأن المسؤولين عن بناء البرجين انتهكوا سلسلة من قواعد البناء المهمة وأمرت بتسويتهما بالأرض.

وسيتم استخدام أكثر من 3700 كيلوجرام من المتفجرات لهدم البرجين المعروفين باسم أبيكس وسياني والواقعين على حافة طريق سريع مزدحم يربط ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند بالعاصمة.

وسيتعين إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة المجاورة في وقت مبكر من يوم الأحد وسيسمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد خمس ساعات من اكتمال الهدم.

وعلى الرغم من تفشي البناء غير القانوني في المدن الهندية إلا أن هدم المباني الكبيرة أمر نادر، وقال السكان المحليون الذين يعيشون بالقرب من الموقع إنهم يخشون إلحاق الضرر بممتلكاتهم من قوة الانفجارات أو تلوث الهواء من الغبار.