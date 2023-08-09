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غير مستقل عن "طالبان".. واشنطن تكشف عيوب "المركزي" الأفغاني

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي الأفغاني

البنك المركزي الأفغاني

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كشفت مجموعة رقابية أميركية للكونغرس، أنّ تقييمًا تموله الولايات المتحدة للبنك المركزي الأفغاني، وجد أن البنك يفتقر إلى الاستقلال عن إدارة طالبان وللضمانات الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن التقييم الذي لم يتم الإعلان عمّا خلص إليه حينذاك، فشل في كسب دعم واشنطن لإعادة أصول البنك المركزي الموجودة في صندوق استئتماني مقره سويسرا بقيمة 3.5 مليار دولار.

وكشف المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، في تقرير ربع سنوي إلى الكونغرس، أن التقييم وجد عيوبًا في إدارة البنك المركزي. وأظهر التقييم أن المركزي الأفغاني “يفتقر إلى الاستقلال عن نظام طالبان ولديه أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.

فيما مولت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المراجعة عن طريق متعاقد خارجي.

ونتيجة أن البنك يفتقر إلى الاستقلال عن طالبان، التي عادت إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية في أغسطس/ آب 2021، تشير على ما يبدو إلى مسؤولي طالبان الثلاثة الذين يشرفون على البنك ويخضعون لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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