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غير مقبول.. غوتيريش يكشف عدد الرؤوس النووية في العالم

منذ 12 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

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كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن عدد الرؤوس النووية المنتشرة حول العالم معتبراً أن ذلك أمر غير مقبول.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: “نحن نلاحظ مع الأسف زيادة في عدد الرؤوس النووية​​​، وتوجد هناك 13 ألف رأس نووي في العالم حاليا، ولا أعتقد أن هذا أمر يمكن أن نقبله”.

واعتبر غوتيريش أن الأوضاع التي يمر بها العالم حاليا أكثر فوضوية مما كانت عليه في زمن الحرب الباردة، حينما دارت المواجهة بين تكتلين وكانت هناك قواعد واضحة لمنع اندلاع النزاعات مع مستوى معين لفرص التنبؤ بالمستقبل.

وقال: “ما نشاهده الآن أمر أكثر فوضوية وقابل للتنبؤ بشكل أقل، لا توجد لدينا أدوات للتعامل مع الأزمات. لذلك نحن بلا شك في وضع خطير للغاية”.

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