"غير منطقي".. إيلون ماسك ينتقد الحراك الطلابي الداعم لغزة

بعد أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وموجة الإبادة الجماعية التي تستخدمها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني بحيث يرتفع عدد الشهداء بشكل يومي منذ السابع من أكتوبر ووسط سلسلة من الاحتجاجات العربية والغربية على هذه المجازر، دخلت الجامعات الأميركية إلى المسار الرافض والداعم إلى وقف الحرب.

وبينما تستعد المزيد من الجامعات في أميركا لموجة جديدة من الاحتجاجات والاضطرابات خلال حفلات التخرج التي بدأت بالفعل في البلاد، دخل إيلون ماسك على الخط، منتقداً الحراك الطلابي.

فقد شارك الملياردير الأميركي الشهير والمثير للجدل، تغريدة على حسابه في إكس اليوم الأحد، لأحد الحسابات التي توصف باليمينية أو المحافظة على أبعد تقدير حول دعم أو تمويل الدولة لعشرات الجامعات التي شهدت تظاهرات للطلاب دعماً للفلسطينيين ورفضاً لمواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعلق على تلك الأرقام التي أظهرت تفاصيل الدعم الفيديرالي لهذه الجامعات، كاتباً “من غير المنطقي أن تذهب أموال دافعي الضرائب الأميركيين من أجل تمويل أنشطة مناهضة للبلاد”، في إشارة إلى تحركات الطلاب.

إلا أن انتقاده هذا أشعل موجة من التعليقات التي تراوحت بين النقد والتأييد على حسابه.

Doesn’t make sense that American taxpayers are forced to fund anti-American activities https://t.co/7ZAso8wN3W

— Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2024