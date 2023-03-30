غينيا الاستوائية تكشف عدد إصابات فيروس ماربورج

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة في غينيا الاستوائية تأكيد إصابة 13 شخصا بفيروس ماربورج منذ بداية انتشاره في البلاد، وذلك بعدما حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حكومة الدولة الواقعة بوسط أفريقيا على الإبلاغ عن الإصابات الجديدة بالفيروس رسميا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن المرض الذي يسببه فيروس ماربورج هو حمى نزفية فيروسية يصل معدل الوفيات بسببها إلى 88 بالمئة.

ومن أعراض المرض الحمى والإعياء والقيء الذي يحوي آثار دم والإسهال. وليس هناك لقاحات أو مضادات فيروسية معتمدة لعلاجه. وينتقل فيروس ماربورج إلى البشر من خفافيش الفاكهة وينتمي لنفس مجموعة الفيروسات المسببة لمرض فيروس الإيبولا المميت.

وقالت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية على تويتر إن تسعة أشخاص توفوا بسبب الفيروس بينما تعافى مريض واحد منذ بداية التفشي، مضيفة أنه جرى تتبع 825 مخالطا لتلك الحالات.

وأكدت غينيا الاستوائية أول تفش للمرض لديها على الإطلاق في فبراير شباط، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تسع إصابات مؤكدة معمليا وذكرت أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 20 وأن الإصابات المحتملة 20 أيضا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس أمس الأربعاء إن المنظمة “على دراية بوجود إصابات إضافية وطالبنا الحكومة بأن تبلغ المنظمة رسميا بتلك الحالات”.

وأوضحت المنظمة أن هناك انتشارا لفيروس ماربورج في تنزانيا أيضا، حيث أُعلن عن ثماني حالات، بينها خمس وفيات، في منطقة كاجيرا بشمال غرب البلاد.

وقالت المنظمة إنها تعمل مع السلطات وشركات تصنيع اللقاحات لتنظيم تجارب في الدول المتضررة.