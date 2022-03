“فأس ورذاذ حارق”.. مسلح يعتدي على مصلين داخل أحد مساجد كندا

هاجم رجل مسلح، بفأس وعبوة رذاذ حارق، مصلين في مسجد في إحدى ضواحي أونتاريو في كندا، السبت، ولقي الهجوم الذي لم يخلف ضحايا إدانة “شديدة” من رئيس الوزراء، جاستن ترودو.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن الرجل البالغ 24 عاما والذي تم اعتقاله، دخل المسجد في مدينة ميسيساغا في أونتاريو شرقي كندا ورش المصلين بالرذاذ الحارق قبل أن يسيطروا عليه.

وأوضحت أن مصلين أصيبوا بجروح طفيفة من الرذاذ الحارق المخصص لصد هجمات الدببة.

وقدرت الشرطة أن الهجوم “تصرف فردي”، مشيرة في الآن ذاته إلى أنه يمكن أن يكون “عملا معاديا للإسلام”.

وندد رئيس الوزراء ترودو عبر تويتر بالهجوم “المقلق للغاية”، وقال “أدين بشدة هذا العنف الذي لا مكان له في كندا”، مشيدا بـ”شجاعة” من كانوا في المسجد.

The attack on congregants at the Dar Al-Tawheed Islamic Centre is incredibly disturbing. I strongly condemn this violence – which has no place in Canada – and I’m keeping the community in my thoughts today. I also want to applaud the courage of those who were there this morning.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 19, 2022