فاروق الخطيب.. قصة شهيد جديد تكشف جرائم الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فارق الأسير المحرر “فاروق الخطيب” الحياة بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تفاقمت حالته الصحية بفعل الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في حادثة مأساوية تجسد معاناة الأسرى الفلسطينيين.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية نبأ استشهد الأسير المحرَّر فاروق أحمد الخطيب من قرية أبو شخيدم شمال غرب مدينة رام الله المحتلة، الليلة الماضية.

وكان الأسير الخطيب البالغ من العمر 30 عاما، قد أفرج عنه من سجون الاحتلال في 20 ديسمبر الماضي.

وتعرض الأسير المحرر الخطيب، للإهمال الطبي في سجون الاحتلال، رغم إصابته بمرض السرطان، حيث أمضى أربعة أشهر رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنه قبل انتهاء فترة اعتقاله بشهرين.

وذكرت مؤسسات الأسرى، أنه على مدار فترة اعتقاله الماضية، احتُجز الخطيب في سجن نفحة بعد نقله من سجن عوفر، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، حتّى نُقل في آخر مرحلة من اعتقاله إلى “عيادة سجن الرملة”، ثم إلى مستشفى “سوروكا”، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وفي وقت سابق، شدّد نادي الأسير الفلسطيني، على أن حالة الشهيد الخطيب، ليست الحالة الوحيدة لأسرى خرجوا من سجون الاحتلال وهم في حالة صحية خطيرة وصعبة، فعلى مدار عقود، استشهد العديد من الأسرى المرضى بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة، جراء الجرائم الطبية الممنهجة التي ارتُكبت بحقهم.

يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيار الجاري بلغ أكثر من 9300، من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداريّ.

كما وفاقمت إدارة مصلحة السجون على مدار الأشهر الثمانية الماضية من سياسة الإهمال الطبي والتنكيل والتعذيب بحق الأسرى خاصة المرضى منهم.