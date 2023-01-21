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فاغنر الروسية سترسل لكييف جثث جنود أوكرانيين قتلوا في سوليدار

منذ 10 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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أفاد موقع على الإنترنت مرتبط بمؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين بأن المجموعة تعتزم إرسال جثث جنود أوكرانيين، قتلوا خلال المعارك في بلدة سوليدار التي سيطرت عليها، إلى مناطق واقعة تحت سيطرة أوكرانيا.

وقالت فاغنر في 11 يناير كانون الثاني إنها سيطرت على سوليدار.

وقالت السلطات التي نصبتها روسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا قبل أيام إنها تسيطر على البلدة التي دارت فيها معارك عنيفة.

ونقل موقع ريا فان الإلكتروني، التابع للمجموعة الإعلامية التي يمتلكها بريجوجين، عن أحد قادة فاجنر قوله إنه سيتم إرسال الجثث من سوليدار إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا في أربع أو خمس قوافل تضم إجمالا نحو 20 شاحنة.

ولم يذكر التقرير المنشور اليوم السبت عدد الجثث التي سيتم إعادتها إلى السلطات الأوكرانية، لكنه قال إن القوات الأوكرانية مُنيت بخسائر فادحة في سوليدار.

وأضاف التقرير أن بريجوجين أوضح أنه يجب إعادة جثث الجنود إلى أوكرانيا بطريقة “كريمة”، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول تلك العملية.

وقالت السلطات الأوكرانية أيضا خلال الاشتباكات في سوليدار إن القوات الروسية مُنيت بخسائر فادحة.

وأقر بريجوجين، الذي تجنب سابقا الأضواء ونفى صلاته بفاغنر، في سبتمبر أيلول بأنه أسس هذه المجموعة التي تلعب دورا رئيسيا في الصراع، واصفا إياها بأنها قوة مستقلة تماما لها طائراتها ودباباتها وصواريخها ومدفعيتها.

    المصدر :
  • رويترز

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