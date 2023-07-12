فاغنر تستكمل تسليم أسلحتها للجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تستكمل تسليم أسلحتها إلى القوات المسلحة النظامية الروسية وذلك بعد أكثر من أسبوعين على شن المجموعة تمردا مسلحا لفترة قصيرة.

وأضافت الوزارة في بيان مصحوب بمقطع فيديو يُظهر دبابات وصواريخ وأسلحة ثقيلة أخرى أن فاغنر نقلت أكثر من ألفي قطعة من المعدات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

وإذا كان تسليم الأسلحة حقيقيا فسيكون أكثر علامة ملموسة حتى الآن على انسحاب فاغنر من العمليات القتالية في حرب روسيا بأوكرانيا. وخاض مقاتلو المجموعة بعضا من أشرس المعارك وأكثرها دموية في حرب أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألغت بموجبه المجموعة ورئيسها يفجيني بريجوجن تمردا لفترة وجيزة الشهر الماضي. وكان بريجوجن قد انتقد بشدة قادة الدفاع الروس بسبب أسلوبهم في إدارة الحرب.

وبموجب الاتفاق، غادر بريجوجن إلى روسيا البيضاء ومُنح مقاتلو المجموعة خيار الانضمام له في المنفى أو الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية الروسية أو العودة لديارهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن نقل الأسلحة يتم “وفقا للخطة”.

وما زال مكان وجود مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين غير معروف، بعد اتفاق مع الكرملين سمح له بالذهاب إلى بيلاروسيا المجاورة.

لكن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو قال لصحافيين في وقت سابق من هذا الشهر إن بريغوجين البالغ 62 عاما ليس على الأراضي البيلاروسية، وما زال في روسيا.

من جهته، قال الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى بريغوجين بعد حصول التمرد، خلال اجتماع استمر لساعات في موسكو.