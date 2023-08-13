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تمويل فاغنر في خطر

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2023 10:51 صباحًا
عناصر من مرتزقة فاغنر- أرشيفية

عناصر من مرتزقة فاغنر- أرشيفية

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أشارت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن هناك فرضية مدعومة بوقائع بأن روسيا لم تعد تمول أنشطة مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وذكرت وزارة الدفاع في نشرتها اليومية أن الحكومة الروسية اتخذت تحركات ضد بعض المصالح التجارية الأخرى الخاصة برئيس فاغنر يفجيني بريجوجن بعد قيادته تمردا فاشلا ضد كبار القيادات بالجيش الروسي في يونيو حزيران.

وقالت “إذا لم تعد الدولة الروسية تمويلهم، فإن سلطات روسيا البيضاء هي الجهة الثانية الأكثر منطقية للتمويل”، مضيفة أن هذا سيكون بمثابة استنزاف لموارد روسيا البيضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن فاغنر تتجه نحو تقليص حجم المجموعة وإعادة تشكيلها من أجل توفير نفقات الرواتب في وقت تتعرض فيه لضغوط مالية.

    المصدر :
  • رويترز

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