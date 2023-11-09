فاقد الشيء لا يعطيه يا غزة!

انتشرت انتشار النار في الهشيم صور قائد سلاح الجو الألماني “إنغو غيرهارتز” الذي وصل إسرائيل في زيارة “تضامنية” كما يزعم، وهو يتبرع بالدم لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

معلناً ذلك المسؤول العسكري الألماني رفيع المستوى تأييده للقصف على غزة، و ضارباً عرض الحائط كل الشعارات الألمانية والغربية الرامية إلى وقف القتال بين الخصوم وحماية المدنيين.

بالفعل كما علق كاتب عربي “فاقد الشيء لا يعطيه”، وألمانيا كما أغلب العالم فاقدون للحس الإنساني، وينظرون إلى قضية الشعب الفلسطيني العادلة بطريقة مختلفة عن نظرتهم إلى أوكرانيا.

لقد صدع الغرب رؤوسنا وهو يلوم روسيا على غزو أوكرانيا، ولكنه اليوم يقول عكس ذلك بما يخص غزة، فأي عبث أخلاقي ذاك الذي يمارسه الغربي حيال شعب أعزل كفلسطيني الضفة والقطاع.

بسياسة إسرائيل يسير الغرب اليوم وتحت ذرائع واهية من قبيل حقها في الدفاع عن نفسها، يرون أن العقاب الجماعي الممارس ضد الفلسطينيين في غزة أمراً طبيعياً، ولهذا يتطلب الأمر اليوم من أجل تحقيق السلام والاستقرار، الكثير من المعطيات التي تغير أسس المعادلة الغربية المقلوبة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.