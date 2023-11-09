الخميس 25 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فاقد الشيء لا يعطيه يا غزة!

منذ 17 دقيقة
قائد سلاح الجو الألماني " إنغو غيرهارتز"

قائد سلاح الجو الألماني " إنغو غيرهارتز"

A A A
طباعة المقال

انتشرت انتشار النار في الهشيم صور قائد سلاح الجو الألماني “إنغو غيرهارتز” الذي وصل إسرائيل في زيارة “تضامنية” كما يزعم، وهو يتبرع بالدم لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

معلناً ذلك المسؤول العسكري الألماني رفيع المستوى تأييده للقصف على غزة، و ضارباً عرض الحائط كل الشعارات الألمانية والغربية الرامية إلى وقف القتال بين الخصوم وحماية المدنيين.

بالفعل كما علق كاتب عربي “فاقد الشيء لا يعطيه”، وألمانيا كما أغلب العالم فاقدون للحس الإنساني، وينظرون إلى قضية الشعب الفلسطيني العادلة بطريقة مختلفة عن نظرتهم إلى أوكرانيا.

لقد صدع الغرب رؤوسنا وهو يلوم روسيا على غزو أوكرانيا، ولكنه اليوم يقول عكس ذلك بما يخص غزة، فأي عبث أخلاقي ذاك الذي يمارسه الغربي حيال شعب أعزل كفلسطيني الضفة والقطاع.

بسياسة إسرائيل يسير الغرب اليوم  وتحت ذرائع واهية من قبيل حقها في الدفاع عن نفسها، يرون أن العقاب الجماعي الممارس ضد الفلسطينيين في غزة أمراً طبيعياً، ولهذا يتطلب الأمر اليوم من أجل تحقيق السلام والاستقرار، الكثير من المعطيات التي تغير أسس المعادلة الغربية المقلوبة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

    المزيد من أخبار العالم

    قصف على سوريا- أرشيفية
    أمريكا تشن مزيدا من الضربات على أهداف إيرانية في سوريا
    من غزة (رويترز)
    طوفان الأقصى
    عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق بغزة
    من غزة -فرانس برس
    طوفان الأقصى
    الصحة العالمية تحذر من "اتجاهات مقلقة" لانتشار الأمراض في غزة

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
    فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي
    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    طوفان الأقصى
    فيديو.. أنباء تتحدث عن تعرّض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة اغتيال
    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    "حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية.. وبلدة جنوبيّة تنجو من "مجزرتين"