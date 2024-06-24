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فاناتكس تصبح الشريك الرئيسي لـ يوفنتوس في التسويق الرياضي العالمي

منذ 35 دقيقة
نادي يوفنتوس الإيطالي

نادي يوفنتوس الإيطالي

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نادي يوفنتوس الإيطالي وشركة تجارة التجزئة للسلع الرياضية عبر الإنترنت فاناتكس اليوم الاثنين توقيع شراكة طويلة الأمد لتوسيع إطار مبيعات سلع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم لجميع أنحاء العالم.

وتستمر الاتفاقية حتى نهاية موسم 2034-2035، ووصفت بأنها واحدة من أكثر صفقات الأندية شمولا وطموحا في مجال الترويج الرياضي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة المالية، لكن مثل هذه الاتفاقيات تقدم عادة مكاسب مضمونة للنادي وعائدات إضافية على المدفوعات المضمونة.

وقال ستيفن داولينج رئيس قطاع الشؤون الدولية في فاناتكس “يوفنتوس هو أحد أشهر الأندية في عالم كرة القدم”.

وأضاف “يشرفنا أن نعمل معه لإحداث ثورة في تجربة جماهيره سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت من خلال تصميمات لمنتجات جديدة وتعزيز توافرها بشكل أفضل في جميع أنحاء العالم”.

وتصبح فاناتكس صاحبة الامتياز الرئيسي لمجموعة منتجات يوفنتوس، مما يعني أنها ستقوم بتصميم وتصنيع وبيع منتجات النادي على مستوى العالم، باستثناء قمصان الفريق التي توفرها أديداس حاليا.

وتتمثل خطة الشراكة في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية احتياجات مجموعات مختلفة من جماهير يوفنتوس سواء في السوق الإيطالية المحلية أو وسط متابعيه في بلدان أخرى.

ويُعد يوفنتوس، ومقره مدينة تورينو بشمال إيطاليا، أكثر الأندية الإيطالية نجاحا، إذ توج بلقب الدوري المحلي 36 مرة.

    المصدر :
  • رويترز

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