فاوتشي: اتهامي بمحاولة إخفاء معلومات عن كورونا "غير صحيحة"

بعدما أثارت تصريحاته حول إجراءات التباعد وقت كورونا جدلاً واسعاً، أفاد مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أن الاتهام بأنه حاول إخفاء معلومات عن الفيروس غير صحيح تماماً.

وقال فاوتشي خلال جلسة استماع في الكونغرس، الاثنين، إنه لم يحاول إخفاء “أي معلومات عن تسرب كورونا من مختبر”.

كما أضاف مستشار البيت الأبيض السابق للاستجابة لكورونا، أن “العلماء أكدوا أن الاحتمال الأرجح هو تطور الفيروس بمزرعة حيوانات”.

ونفى درايته بتخصيص منح من هيئة الغذاء لعالم صيني قبل الجائحة.

إلى ذلك أوضح فاوتشي أنه لا يستطيع تأكيد أن لقاحات كورونا أوقفت انتشار الفيروس بنسبة 100%.

ومضى قائلاً: “لا أعتقد أن لقاحات كورونا لها آثار جانبية مستدامة على مستخدميها”.