“فاوتشي”: الأمريكيون سيتعايشون مع “كورونا” مثل الإنفلونزا

قال الدكتور “أنتوني فاوتشي” إنه من المحتمل أن يتعلم المواطنون في الولايات المتحدة التعايش مع فيروس “كورونا”، كما يفعلون مع نزلات البرد والإنفلونزا.

وأوضح كبير المستشارين الطبيين لدى البيت الأبيض خلال مقابلة مع محطة “سي بي إس” أنه يأمل في الوصول إلى درجة مرتفعة من المناعة في المجتمع بعد موجة الإصابات بمتحور “أوميكرون” الجديد، إما بحصول عدد كافٍ من المواطنين على التطعيم أو تعافيهم من الإصابة.

وأكد “فاوتشي” أن الفيروس لن يكون مسيطرًا على الحياة اليومية إذا وصلت معدلات العدوى إلى مستويات منخفضة، معبرًا عن آماله بتحقيق ذلك قريبًا.

ودعا خبير الأمراض المعدية المواطنين الأمريكيين غير الملقحين للحصول على التطعيم، من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وأظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن 61.5% فقط من سكان الولايات المتحدة حصلوا على الجرعة الكاملة من لقاح “كورونا”، كما كشفت البيانات أن متحور “أوميكرون” أصبح الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة، بعدما تسبب في نحو ثلاثة أرباع حالات الإصابة الجديدة.