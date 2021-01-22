الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فاوتشي بعد مغادرة ترامب: أشعر بالتحرر!

22 - يناير - 2021
الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

A A A
طباعة المقال

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة إنه يشعر بالتحرر وبالقدرة على قول الحقيقة العلمية حول فيروس كورونا دون خوف من “تداعيات” الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال فاوتشي للصحفيين: “أحد الأشياء التي سنفعلها هي أن نكون شفافين تماما ومنفتحين وصادقين. وإذا ساءت الأمور لن يتم توجيه أصابع الاتهام، بل سنعمل على تصحيح الوضع، وأن يكون كل ما نقوم به مبنيا على العلم والأدلة”.

وأكد أن “هذا كان مضمون المحادثة التي أجريتها مع الرئيس بايدن، وأكد هو على هذا الأمر مرات عدة”.

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في تعديل أو توضيح أي شيء قاله خلال رئاسة ترامب، أصر فاوتشي على أنه كان دائما صريحا، و”لهذا السبب واجهت المشاكل في بعض الأحيان”.

وفاوتشي عانى من علاقة متوترة مع ترامب وتم تهميشه من الإحاطات العامة التي كانت تقدم حول كورونا، إلا أنه عاد إلى البيت الأبيض يوم أمس الخميس بعد أن أصدر الرئيس الجديد جو بايدن إستراتيجية وطنية لمكافحة كورونا، ووقع 10 أوامر تنفيذية لمكافحة الوباء الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب “الغارديان”.

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الدوما الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الدوما: لا تفاوض مع كييف إلا بعد استسلام غير مشروط
    لتعزيز العلاقات.. جولة لوزير الدفاع الأسترالي إلى هذه البلدان
    اشتباكات في مخيم جنين (أرشيف)
    إصابة 3 فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي في جنين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا و140 جريحا