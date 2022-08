فاوتشي بعد مغادرة ترامب: أشعر بالتحرر!

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة إنه يشعر بالتحرر وبالقدرة على قول الحقيقة العلمية حول فيروس كورونا دون خوف من “تداعيات” الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال فاوتشي للصحفيين: “أحد الأشياء التي سنفعلها هي أن نكون شفافين تماما ومنفتحين وصادقين. وإذا ساءت الأمور لن يتم توجيه أصابع الاتهام، بل سنعمل على تصحيح الوضع، وأن يكون كل ما نقوم به مبنيا على العلم والأدلة”.

وأكد أن “هذا كان مضمون المحادثة التي أجريتها مع الرئيس بايدن، وأكد هو على هذا الأمر مرات عدة”.

Dr Anthony Fauci describes a “liberating feeling” of being able to speak scientific truth about the coronavirus without fear of “repercussions” from Donald Trump https://t.co/17XAl8JaTn pic.twitter.com/Kg4Aa790qJ

— The Guardian (@guardian) January 22, 2021