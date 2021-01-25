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فاوتشي: تعرضت للضغط من ترامب لتقديم توقعات إيجابية حول مسار كورونا

25 - يناير - 2021
فاوتشي وترامب

فاوتشي وترامب

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كشف أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، ضغط عليه لتقديم المزيد من التوقعات الإيجابية حول مسار جائحة كورونا.

وقال في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز”: “في عدد من المرات وعندما كنت أقدم بيانا فيه وجهة نظر متشائمة للاتجاه الذي نسير فيه، كان الرئيس يتصل بي ويقول (مرحبا، لماذا لست أكثر إيجابية؟ عليك أن تتخذ موقفا إيجابيا. لماذا أنت سلبي جدا؟ كن أكثر إيجابية)”.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب قد قدم أسبابا لرغبته في الحصول على بيانات عامة أكثر تفاؤلا، قال فاوتشي إن الرئيس آنذاك “لم يدخل في الأسباب أو أي شيء”.

كما تحدث عن التهديدات التي تلقاها، مشيرا إلى أن “المضايقة التي تعرضت لها عائلتي وخاصة زوجتي وأطفالي هو أكثر من أزعجني. كانوا يعرفون أين يعمل أطفالي وأين يعيشون.. حتى أن التهديدات كانت تصل مباشرة إلى هواتفهم ومنازلهم”.

ولفت إلى أن “خطاب التهديد جاء من قبل أشخاص يعتقدون أن تقييمه للجائحة تضر باحتمالات إعادة انتخاب ترامب”، وذلك بحسب “The Hill”.

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