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فاوتشي: متحور أوميكرون يعطي إشارات واضحة إلى أنه يمكن أن ينتشر بسرعة

28 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2021 5:29 مساءً
أنتوني فاوتشي

أنتوني فاوتشي

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قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية، إن متحور “أوميكرون” المكتشف مؤخرا في جنوب إفريقيا يعطي “إشارات واضحة إلى أنه يمكن أن ينتشر بسرعة”.

وأضاف في حديثه مع شبكة “إن بي سي” أنه يجب على الأمريكيين تلقي جرعات معززة من لقاح كورونا، في حال مرور 6 أشهر على تطعيمهم الأولي.

وأشار إلى أن الرحلات الجوية يمكنها أن تستمر بشكل آمن، بشرط احترام بروتوكولات السلامة.

ويواصل متحور أوميكرون انتشاره في مختلف أرجاء العالم اليوم الأحد، حيث رصدت إصابتان في أستراليا على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

وأثار اكتشاف متحور أوميكرون، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بأنه “مقلق”، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.

ومن المحتمل أن يكون متحور أوميكرون شديد العدوى، لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

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