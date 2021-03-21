فاوتشي يحذر من إعلان النصر على كورونا

حذر كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض ، السبت، من إعلان النصر على فيروس كورونا في أميركا قبل الأوان، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى ارتفاع كبير في عدد المصابين.

ويأتي تحذير فاوتشي مع اكتشاف اللقاحات، وقطع شوط كبير في عملية توزيعها، على الأقل في الولايات المتحدة.

وأضاف أن موجة جديدة في مصابي كورونا أمر وارد، في حال جرى تخفيف إجراءات ارتداء أقنعة الوجوه والتباعد الاجتماعي.

وجاء تصريحات فاوتشي البالغ من العمر (80 عاما) خلال مقابلة مع شبكة “إم إس إن بي سي”.

وأميركا هي أكثر دول العالم تضررا من جراء وباء كورونا، مع نحو 30 مليون مصاب بالفيروس و550 ألف وفاة.

وبعد أكثر من عام من القيود المشددة، بدأت السلطات في التخفيف منها، لا سيما في المدارس،.

واستقرت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة عند 55 ألف مصاب يوميا، مما دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن الوباء على وشك الانتهاء، خاصة مع اعتماد العديد من اللقاحات.

لكن فاوتشي يرى أن 55 ألفا مثير للقلق، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في أعداد المصابين.

وقال: “لا تعلنوا النصر قبل الأوان، إذ لا يزال أمامنا الكثير لننجزه. إن البقاء عند معدل 55 ألف إصابة يوميا ليس جيدا، وعلينا العمل لتخفيض عدد المصابين”.