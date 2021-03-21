الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فاوتشي يحذر من إعلان النصر على كورونا

21 - مارس - 2021
أنتوني فاوتشي

أنتوني فاوتشي

A A A
طباعة المقال

حذر كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض ، السبت، من إعلان النصر على فيروس كورونا في أميركا قبل الأوان، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى ارتفاع كبير في عدد المصابين.

ويأتي تحذير فاوتشي مع اكتشاف اللقاحات، وقطع شوط كبير في عملية توزيعها، على الأقل في الولايات المتحدة.

وأضاف أن موجة جديدة في مصابي كورونا أمر وارد، في حال جرى تخفيف إجراءات ارتداء أقنعة الوجوه والتباعد الاجتماعي.

وجاء تصريحات فاوتشي البالغ من العمر (80 عاما) خلال مقابلة مع شبكة “إم إس إن بي سي”.

وأميركا هي أكثر دول العالم تضررا من جراء وباء كورونا، مع نحو 30 مليون مصاب بالفيروس و550 ألف وفاة.

وبعد أكثر من عام من القيود المشددة، بدأت السلطات في التخفيف منها، لا سيما في المدارس،.

واستقرت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة عند 55 ألف مصاب يوميا، مما دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن الوباء على وشك الانتهاء، خاصة مع اعتماد العديد من اللقاحات.

لكن فاوتشي يرى أن 55 ألفا مثير للقلق، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في أعداد المصابين.

وقال: “لا تعلنوا النصر قبل الأوان، إذ لا يزال أمامنا الكثير لننجزه. إن البقاء عند معدل 55 ألف إصابة يوميا ليس جيدا، وعلينا العمل لتخفيض عدد المصابين”.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    بايدن يكشف مفاجأة صادمة عن حالته الصحية!
    أزمة نفط عالمية مع انخفاض إنتاج روسيا الخاضعة للعقوبات
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بوقف توريد النفط للسوق العالمية في هذه الحالة!!
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    أردوغان يكشف آخر مستجدات استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي