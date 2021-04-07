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فاوتشي يكشف عن توقعاته حول الموجة الرابعة لكورونا

7 - أبريل - 2021
أنتوني فاوتشي

أنتوني فاوتشي

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قال خبير الأوبئة وكبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين، الدكتور أنتوني فاوتشي، الثلاثاء، أنه لا يتوقع حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مع التقدم الحاصل في جهود التطعيم الجارية.

وقال فاوتشي في مقابلة على قناة “أن بي سي” الأميركية: “طالما واصلنا تطعيم الناس بكفاءة وفعالية، لا أعتقد ستحدث موجة رابعة”.

لكنه عاد وقال:”هذا لا يعني أننا لن نشهد زيادة في عدد الحالات”.

وكان فاوتشي قد حذر في مقابلة سابقة قبل أيام من إهمال الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة العدوى.

وأعربت مديرة “المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها”، روشيل والينسكي، عن قلقها إزاء الزيادات الأخيرة في الحالات في الولايات المتحدة، ودعت الأميركيين إلى عدم التخلي عن الاحتياطات الوقائية المعمول بها.

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