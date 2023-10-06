فاو: استقرار كبير في مؤشر أسعار الغذاء العالمية

استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في سبتمبر/ أيلول إلى حد كبير، إذ عوّض انخفاضًا في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم أثر زيادة أسعار السكر والذرة.

وقالت المنظمة إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا في العالم، سجّل 121.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع 121.6 نقطة بعد التعديل في أغسطس/ آب.

وسجلت القراءة الأولية لشهر أغسطس/ آب 121.4 نقطة.

وسجل مؤشر سبتمبر/ أيلول انخفاضًا 10.7 بالمئة على أساس سنوي وتراجعًا بنسبة 24 بالمئة عن أعلى مستوى على الإطلاق بلغه في مارس/ آذار 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجعت أسعار القمح العالمية 1.6 بالمئة بفضل الإمدادات القوية وتوقعات الإنتاج الجيدة في روسيا. وانخفضت أسعار الأرز 0.5 بالمئة في الشهر الماضي وسط انخفاض الطلب على التصدير، بعد صعودها بنحو عشرة بالمئة في أغسطس/ آب.

وقفز مؤشر أسعار السكر 9.8 بالمئة مقارنة بأغسطس/ آب ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، في ظل تنامي المخاوف بفعل توقعات بقلة المعروض العالمي في الموسم المقبل والمرتبطة بمخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.9 بالمئة، ونزلت أسعار منتجات الألبان 2.3 بالمئة في تاسع تراجع شهري على التوالي. ونزلت أسعار اللحوم واحدًا بالمئة.