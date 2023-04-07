فاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني عشر على التوالي خلال مارس

انخفض مؤشر الأسعار العالمية للغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس\آذار ليتراجع بذلك 20.5 بالمئة حتى الآن عن الذروة التي سجلها قبل عام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المنظمة الجمعة إن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ 126.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 129.7 نقطة لشهر فبراير شباط. وهذه هي أدنى قراءة منذ يوليو تموز 2021.

وكانت قراءة فبراير\شباط مبدئيا عند 129.8.

وعزت المنظمة هذا الانخفاض إلى عوامل منها وفرة الإمدادات وتراجع الطلب على الواردات وتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأوضحت المنظمة، ومقرها روما، أن تراجع المؤشر يعكس انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، وهو ما عوض ارتفاع أسعار السكر واللحوم.

وقال ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في الفاو في بيان “بينما انخفضت الأسعار على المستوى العالمي، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية وتستمر في الارتفاع في الأسواق المحلية، مما يفرض تحديات إضافية على الأمن الغذائي”.

وأضاف “هذا هو الحال بشكل خاص في البلدان النامية المستوردة للغذاء، حيث يتفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار أو اليورو وتزايد أعباء الديون”.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 5.6 بالمئة على أساس شهري في مارس\آذار، مع تراجع القمح 7.1 بالمئة، والذرة 4.6 بالمئة، والأرز 3.2 بالمئة.

وتراجعت الزيوت النباتية ثلاثة بالمئة بانخفاض نحو 47.7 بالمئة عن المستوى الذي سجله المؤشر في مارس\آذار 2022، بينما تراجع مؤشر الألبان 0.8 بالمئة.

على النقيض من ذلك، ارتفع السكر 1.5 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر\تشرين الأول 2016، متأثرا بمخاوف من احتمال تراجع الإنتاج في الهند وتايلاند والصين. وزاد مؤشر أسعار اللحوم 0.8 بالمئة.