فاو: نحتاج نحو 71 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال 2023

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الخميس إنها تحتاج نحو 71 مليون دولار لتنفيذ أنشطتها ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الحالي 2023، إذ يواجه الملايين الجوع في ظل استمرار الصراع للعام التاسع على التوالي.

وذكرت المنظمة الدولية أن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن عام 2023، التي أصدرتها الخميس، تتطلب تمويلا يبلغ 71 مليون دولار لتنفيذها وتقديم مساعدات زراعية إنسانية يستفيد منها 2.67 مليون شخص وذلك خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى ديسمبر كانون الأول 2023.

وكانت الأمم المتحدة جمعت في أواخر فبراير\شباط الماضي نحو 1.2 مليار دولار من المانحين، أي ما يعادل ربع المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليار دولار لليمن الذي يشكل أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.

وأدى نقص التمويل إلى تقليص الوكالات في العامين الماضيين مشاريع المساعدات لليمن، ومن بينها الحصص الغذائية.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن المانحين قدموا العام الماضي 2.2 مليار دولار من أصل 4.27 مليار دولار مطلوبة.

ويعاني اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية حادة هي الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة في ظل الحرب والفجوات الحادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.

ويستورد اليمن 90 بالمئة من احتياجاته من الغذاء، ويأتي 45 بالمئة من وارداته من القمح من أوكرانيا وروسيا.

ويعتمد 80 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 32.6 مليون على المساعدات الإنسانية.