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فايزر تتقدم بطلب لترخيص استخدام لقاحها للمراهقين في أمريكا

منذ 6 ساعات
لقاح فايزر ضد كورونا

لقاح فايزر ضد كورونا

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أعلنت شركة “فايزر” الأميركية وشريكتها “بيونتك” الألمانية، الجمعة، عن تقدمهما بطلب إلى السلطات الصحية الأميركية لترخيص الاستخدام الطارئ للقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد للمراهقين ما بين 12 و15 عاما.

ويسمح استخدام اللقاح المتوفر حاليا في الولايات المتحدة بحالات الطوارئ لمن هم بسن 16 عاما فما فوق.

وأكدت فايزر، الجمعة، أنها طلبت من المنظمين الأميركيين توسيع ترخيصها ليشمل الفئة العمرية الأصغر.

وكشفت فايزر، في مارس، أن تجاربها السريرية أثبتت أن لقاحها آمن وفعال وأنتج استجابة قوية للأجسام المضادة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاما.

ولا تتضح بعد المدة التي ستستغرقها الجهات المنظمة لمراجعة بيانات التجارب.

ورغم ذلك، قالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، روشيل والنسكي، الخميس، إنها تتوقع ترخيص اللقاح لهذه الفئة العمرية بحلول منتصف شهر مايو القادم.

وبالتوازي، تجري كل من شركتي “موديرنا” و”جونسون آند جونسون” تجاربهما بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاما، ويتوقع أن تكشف موديرنا عن بياناتها قريبا.

ووفقا للخبراء، فإن تطعيم الأطفال والمراهقين يشكل خطوة حاسمة للوصول إلى مناعة القطيع والسيطرة على الوباء.

ولفتت فايزر وبيونتك إلى أنهما تخططان للتقدم بطلبات ترخيص لجهات أخرى حول العالم، لاستخدام لقاحها لمن تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاما.

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