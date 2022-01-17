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"فايزر": كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة

17 - يناير - 2022
شركة فايزر

لقاح فايزر

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا أن فيروس كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة، لكن الموجة الحالية منه يجب أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود.

وأكد أن لقاح كوفيد-19 “آمن وفعال” للأطفال. وقال لمحطة بي إف إم التلفزيونية الفرنسية، إن شركة فايزر لديها خطة استثمار بقيمة 520 مليون يورو (593.7 مليون دولار) في فرنسا على مدى 5 سنوات للمساعدة في مواجهة كوفيد -19.

وأضاف أن فايزر لديها شراكة مع شركة Novasep الفرنسية لتطوير علاج مضاد لفيروس كورونا. كانت شركة فايزر قد قالت إن عقارها المضاد لفيروس كورونا أظهر نتائج إيجابية للغاية.

وقالت شركة فايزر، في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إن النتائج النهائية لاختبار عقارها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم، على عدد 2246 شخصا من البالغين المسجلين في هذه المرحلة، أظهرت أنه يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة أو دخول المستشفى بنسبة 89%.

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