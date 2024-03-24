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فاينانشال تايمز: أمريكا واليابان تعتزمان تحديث معاهدة الدفاع المشترك

منذ 48 دقيقة
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، أن الولايات المتحدة واليابان تخططان لإجراء أكبر تحديث لتحالفهما الأمني منذ توقيع البلدين على معاهدة الدفاع المشترك في عام 1960.

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ظل التحالف بين الولايات المتحدة واليابان حجر الزاوية في الاهتمامات الأمنية للولايات المتحدة في آسيا، وتظل الشراكة بين الدولتين مهمة وأساسية للاستقرار والازدهار الإقليمي.

هذا استعراض موجز لتاريخ العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين الولايات المتحدة واليابان منذ منتصف القرن العشرين، مع التركيز على قضايا الأمن:

    المصدر :
  • رويترز

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