الأربعاء 18 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 22 ديسمبر 2021 |
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“فتح” في نابلس تعلن “إشعال ميادين المواجهة” ضد الجيش والمستوطنين

منذ 20 دقيقة

عناصر مسلحة من حركة فتح الفلسطينية

معا
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أعلنت حركة “فتح” الفلسطينية – إقليم نابلس” أنها اتخذت قرارها لمواجهة الجيش والمستوطنين الإسرائيليين، للدفاع عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بكل السبل المتاحة.

وقالت الحركة في بيان لها إن “التهديدات التي يطلقها المستوطنون وجيش الاحتلال بالاعتداء على قرية برقة لن ترعب أبناء شعبنا بل ستزيدهم إصرارا على الدفاع عن مقدراته”.

وأضافت أن “قرارها بإشعال ميادين المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه قد اتخذ وكافة كوادر الحركة في مختلف المناطق التنظيمية سيحرسون ويدافعون عن قرانا ومخيماتنا ومدننا بكل السبل المتاحة”.

وتابعت أن “مستوطني الاحتلال لابد أن يتذكروا جيدا السنوات التي عاشوا فيها بجحورهم وحظر عليهم الخروج منها وأن استفزازاتهم لن تقودهم إلا لنفس المصير”.

وكانت “حركة فتح” أصدرت تعميما لكافة كوادرها والفعاليات الوطنية والشعبية إلى إسناد أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة برقة والتواجد هناك للتصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين الذين أطلقوا تهديدات بالهجوم على القرية يوم غد الخميس.

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