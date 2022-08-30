الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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فحوصات جيل بايدن لـ كوفيد-19 جاءت سلبية

منذ 55 دقيقة
جيل بايدن

جيل بايدن

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قالت متحدثة الاثنين إن نتيجة فحوص أجريت للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للكشف عن كوفيد-19 جاءت سلبية، وإنها ستعود إلى واشنطن من ديلاوير في 30 أغسطس آب.

وأظهرت الفحوص إصابة سيدة الولايات المتحدة الأولى (71 عاما) بكوفيد-19 مرة أخرى في حالة ارتداد للمرض، الذي أثبتت الاختبارات إصابتها به لأول مرة في 16 أغسطس آب.

وكانت قد أنهت فترة العزل الأولى بعد تلقيها علاجا بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات، والذي أثبت فعاليته الكبيرة في الوقاية من الأعراض الخطيرة والوفاة لمن هم أكثر عرضة لمخاطر كوفيد-19، ومع ذلك، فإن قليلا ممن وصف لهم الأطباء ذلك الدواء عانوا من حالة ارتداد للفيروس بعد أيام قليلة من تعافيهم الأولي.

وتعافى الرئيس جو بايدن (79 عاما) من حالة ارتداد للفيروس في السابع من أغسطس آب.

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