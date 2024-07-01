فخر الدين ألطون: نتابع التحريض المستمر ضد اللاجئين السوريين

قال رئيس المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون: “إن الحكومة التركية تتابع عن كثب التحريض المستمر الذي يزيد هوة التوتر في البلاد على حساب اللاجئين السوريين”، بينما اندلعت مظاهرات احتجاجاً على أعمال عنف طالت مصالح سوريين في ولاية قيصري التركية.

وأضاف أن “بعض الجهات المعادية لتركيا تحاول إثارة الفوضى عبر الأنشطة التحريضية التي تهدف لاختبار النظام العام في بلادنا، لكنها لن تنجح في تحقق أهدافها بزعزعة استقرارنا”.

وشدد على أن “الجهات المعنية في الدولة تقوم بالتنسيق مع المكتب الإعلامي التابع للرئاسة، بمتابعة العمل على مدار الساعة لمواجهة الادعاءات الكاذبة، والمعلومات المضللة المتعمدة، والأخبار الزائفة التي تُنشر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى استفزاز المواطنين”.

وأكد أن “السلطات تواصل تحقيقاتها بشأن انتشار المنشورات التي تحرض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين”.

من جهته، قال وزير الداخلية علي يارلي كايا: “إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بشأن 79 ألف حساب نشرت 343 ألف تغريدة على منصة إكس عن أحداث قيصري ليلة أمس، وتبين أن 37% من هذه الحسابات كانت حسابات وهمية، و68% من المنشورات كانت تهدف إلى التحريض ضد السوريين”.

وأعلن كايا توقيف 67 شخصا يشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين في ولاية قيصري التي شهدت أعمال شغب عقب ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه.

واختتم بالقول إنهم “لن يتساهلوا قط مع من ينشرون منشورات استفزازية تهدد أمن واستقرار تركيا وتنشر خطاب الكراهية”.

خطاب الكراهية

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن الخطاب المسموم للمعارضة هو أحد الأسباب وراء أحداث العنف التي استهدفت لاجئين سوريين في مدينة قيصري (وسط تركيا) مساء أمس، إثر مزاعم بتحرش سوري بطفلة”.

وأضاف أردوغان -في كلمة خلال الاجتماع التشاوري مع الإدارات المحلية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة- إنه “من العجز اللجوء للكراهية لتحقيق مكاسب سياسية”.

وأضاف “لا يمكن تحقيق أي هدف من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع.. الخطاب المسموم للمعارضة أحد أسباب الأحداث المحزنة التي تسببت بها مجموعة صغيرة في قيصري أمس”.

وتابع “لا يمكننا قبول أعمال التخريب وإضرام النار في الشوارع. نحن لم نكن هكذا من قبل، ولن نكون كذلك. إن التمييز والتهميش لم ولن يجدا مكانا في سياسات حزب العدالة والتنمية، كما أنه لا يمكن لنا أن نتقدم أو نحقق هدفا من خلال معاداة الأجانب في المجتمع أو ممارسة العنصرية أو اللجوء لاستخدام لغة الكراهية ضدهم”.

أحداث متكررة

يشار إلى أن أعمال عنف مرتبطة بكراهية الأجانب وقعت في تركيا، التي تستضيف نحو 3,2 ملايين لاجئ سوري، عدة مرات في السنوات الأخيرة، وعادة ما تثيرها شائعات تنتشر على مواقع التواصل وتطبيقات الرسائل النصية.

ففي أغسطس/آب 2021 مثلا، استهدفت مجموعات من الأشخاص أعمالا تجارية ومنازل لسوريين في العاصمة أنقرة، بعد خلاف أدى إلى مقتل شخص يبلغ من العمر 18 عاما.