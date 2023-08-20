فرار الآلاف من منازلهم بسبب حريق الغابات المستمر في تينيريفي الإسبانية

استعر حريق غابات في جزيرة تينيريفي الإسبانية مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم بعد أن فشلت جهود السيطرة عليه الليلة الماضية بسبب الطقس الحار والجاف والرياح القوية.

وقالت خدمات الطوارئ في وقت متأخر أمس السبت 19\8\2023 إن عشر بلدات تضررت من الحريق حتى الآن رغم إخلاء 11 بلدة في إجراء احترازي. ولم تتأثر أي مناطق سياحية رئيسية بالحريق حتى الآن.

وصدرت أوامر بإجلاء السكان أمس السبت 19\8\2023 بسبب الأحوال الجوية السيئة خلال الليل. وفي مؤتمر صحفي الليلة الماضية، وصفت روزا دافيلا رئيسة الحكومة المحلية في تينيريفي الحريق بأنه “مدمر” وقالت إنه تسبب في عمليات إجلاء جديدة.

وبحلول صباح الأحد 20\8\2023، أعلنت السلطات الإقليمية إجلاء 12279 شخصا لتخفض تقديراتها السابقة بإجلاء 26 ألفا.

واندلع الحريق الأربعاء في حديقة وطنية جبلية في محيط جبل تيده البركاني، أعلى قمة في إسبانيا.

وتضرر أكثر من 20 ألف فدان حتى الآن بسبب الحريق في منطقة محيطها 70 كيلومترا، لكن المناطق السياحية الشهيرة في تينيريفي لم تتأثر ويعمل المطاران هناك بشكل طبيعي.