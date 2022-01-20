فرار عدد من معتقلي "داعش" من سجن غويران في الحسكة

هاجم عناصر من تنظيم داعش سجنًا يضم معتقلي التنظيم، وتديره قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، الخميس، ما أدّى إلى فرار عدد لم يعرف بعد من المحتجزين، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن ”عناصر من تنظيم داعش حاولوا الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من المساجين“.

وأكدت ”قوات سوريا الديمقراطية“ وقوع ”محاولة فرار“ من سجن ”غويران“، وأشارت إلى وقوع اشتباكات.

وأوضح المرصد السوري أن قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية لا تزال تفرض طوقًا أمنيًا حول سجن غويران في محافظة الحسكة، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية وأمنية لمؤازرة حرس السجن، وتعزيز تواجدها في الموقع.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات مروحية تابعة لـ”التحالف الدولي لمحاربة داعش” بالرشاشات مواقع متفرقة في محيط سجن غويران.

ونفذ السجناء من عناصر تنظيم داعش عصيانًا داخل السجن، تمكنت القوى الأمنية من السيطرة عليه.

من جانبها، قالت وكالة ”هاوار“ المحلية إن ”اشتباكات قوية اندلعت بين خلايا داعش والقوى الأمنية على أطراف السجن، أدت بحسب المعلومات الأولية إلى إصابة اثنين من القوات الأمنية بجروح“.