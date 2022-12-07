الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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فرار مهاجرين من طائرة هبطت اضطرارياً في برشلونة

منذ 39 دقيقة
مطار إل برات في برشلونة

مطار إل برات في برشلونة

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أعلنت الحكومة الإسبانية أن طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا في رحلة تجارية هبطت اضطراريا في مطار إل برات في برشلونة اليوم الأربعاء بعد أن أبلغت بوجود حادث طبي وإن 28 شخصا كانوا على متنها فروا منها إلى مدرج المطار.

وألقت الشرطة القبض على 14 منهم، بينهم امرأة حامل قال مسؤولون إنها تظاهرت بدخولها في مرحلة المخاض وهي على متن الطائرة مما استدعى الهبوط اضطراريا.

وأضافت الحكومة إنه تم إلقاء القبض على شخصين في وقت لاحق واعتُقل أحدهما داخل المطار وعُثر على الآخر بالخارج.

ولم يتم تحديد موقع 12 شخصا آخرين.

وأُعيد خمسة من المعتقلين إلى الطائرة فورا ومن المقرر أن يتم ترحيل ثمانية على الأقل إلى المغرب. وتشغل الطائرة شركة خطوط بيجاسوس الجوية التركية.

وقالت الحكومة إن المرأة الحامل خضعت للفحص في المستشفى وتبين أنها ليست في مرحلة المخاض.

وكانت الطائرة تحمل 228 راكباً من الدار البيضاء إلى إسطنبول.

    المصدر :
  • رويترز

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