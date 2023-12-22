فرصة جديدة لعمران خان.. باكستان تُمدد الموعد النهائي للترشّح للانتخابات

أعلنت مفوضية الانتخابات في باكستان، أنّها مددت موعدًا نهائيًا كان من المقرر أن ينتهي اليوم الجمعة، لتقديم أوراق الترشح للانتخابات العامة لمدة يومين أي إلى يوم الأحد، مما يتيح وقتًا إضافيًا لرئيسي الوزراء السابقين عمران خان ونواز شريف لخوض الانتخابات.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان اليوم الجمعة، نشره المتحدث باسم المفوضية: “تم تمديد الموعد النهائي لتقديم أوراق الترشيح لمدة يومين للتيسير على الأحزاب السياسية والمرشحين”.

وأشارت المفوضية إلى أن باقي الجدول الزمني حتى التصويت المقرر في الثامن من فبراير/ شباط، سيبقى من دون تغيير.

وقال خان وشريف إنهما سيقدمان أوراق ترشيحهما، على الرغم من حظر مشاركتهما بسبب إدانات قضائية. وينتظر كلاهما قرار محاكم أعلى درجة قد يسمح لهما بالمشاركة.

ولا يزال خان (71 عامًا) في السجن ويواجه عددًا من التهم تتراوح من الفساد إلى إفشاء أسرار الدولة.

وتلقت فرصه في خوض الانتخابات ضربة قوية مع رفض المحكمة التماسًا بتعليق حكم بإدانته يحرمه من الترشح، لكن محاميه طعنوا على القرار أمام المحكمة العليا.

وفي بيان أدلى به محاميه في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، قال خان إن “محاولات قسرية شرسة” تجري للإطاحة بمرشحي حزبه (حركة الإنصاف) من خلال اعتقالهم ومضايقتهم قبل الموعد النهائي.

وقال حزب (حركة الإنصاف) -الذي فاز في الانتخابات السابقة عام 2018 وأوصل خان إلى السلطة للمرة الأولى- إن منازل بعض مرشحيه تعرضت لمداهمات مساء أمس الخميس.

ولم يستجب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال مرتضى سولانجي، وهو المتحدث باسم الحكومة المؤقتة الحالية المكلفة بالإشراف على الانتخابات، لطلبات التعليق.

وحذر خان من أن عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سيؤدي لاضطرابات سياسية بما سيضر أيضًا بالاقتصاد. وقال إن دعم حزبه لبرنامج صندوق النقد الدولي مشروط بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وستقبل مفوضية الانتخابات أوراق الترشيح حتى يوم الأحد، لكن سيتم إصدار القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين للمشاركة في 11 يناير/ كانون الثاني بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والطعون.