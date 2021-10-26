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فرض الإغلاق التام على مدينة لانتشو الصينية لاحتواء فيروس كورونا

26 - أكتوبر - 2021
كورونا الصين

كورونا الصين

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فرضت الصين، اليوم الثلاثاء، إغلاقا عاما على مدينة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا.

ووضعت الحكومة الصينية مدينة لانتشو الواقعة شمال غرب البلاد قيد الإغلاق ، لوقع الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.

وقالت الحكومة في بيانها “على التجمّعات السكنية بكافة أشكالها تطبيق إدارة مغلقة”، فيما أعلنت الصين عن 29 إصابة محلية جديدة بالفيروس.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينغ، قد أعلنت أن الصين طعمت حوالي 75.6 في المئة من سكانها بالكامل بلقاحات كوفيد-19 حتى 23 أكتوبر.

وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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