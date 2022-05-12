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فرض حظر التجوال في “كسلا” شرقي السودان بسبب تجدد اشتباكات قبلية

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 12 - مايو - 2022 4:19 صباحًا
الشرطة السودانية

الشرطة السودانية

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أعلنت السلطات السودانية في ولاية كسلا شرقي البلاد، عن فرض حظر شامل للتجوال في المدينة وأسواقها لمدة 24 ساعة.

ودخل حظر التجوال، حيز التنفيذ اعتباراً من التاسعة مساء الأربعاء ولمدة 24 ساعة، ولحين صدور قرار آخر.

ووجه والي كسلا عادل عثمان، بمعاقبة مخالفي قرار حظر التجوال وفقا لما نص عليه قانون الطوارئ والسلامة العامة في السودان.

كان قتال دامي اندلع بين قبيلتي البني عامر والنوبة في شرق السودان وخلف نحو 80 قتيلا من الجانبين، قبل أن تتدخل الدولة وتحتوي هذه الفتنة باتفاق على الصلح بين الطرفين.

وأسهم اتفاق جوبا للسلام في إيقاف عقود من الحرب بين الجيش والحركات المتمردة ولكن لعنة الصراعات القبلية لا تزال تطارد السودان، حيث شهدت ولاية غرب دارفور مؤخراً قتالا داميا خلف نحو 200 قتيل.

والأربعاء، أصدرت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بالسودان عددا من القرارات لحسم الوقائع المرتبطة بالخروج على القانون، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وشملت القرارات تكليف القوات المسلحة بكافة المناطق والفرق النظامية بالتعامل الحاسم والقانوني مع الانفلات الأمني والظواهر السلبية وكافة المظاهر العسكرية غير القانونية ضد أي مجموعات أو أفراد.

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