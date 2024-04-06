فرقاطة ألمانية تعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر

كّدت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر، (اليوم السبت 6 نيسان/أبريل 2024)، إنها اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون مما أدى إلى حماية سفن تجارية.

وأضافت المهمة في بيان صحفي أن الفرقاطة الألمانية هيسن أحبطت هجوما صاروخيا أُطلق من مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت “الإجراء الذي نفذته هيسن كان فعالا وحال دون وقوع أضرار على البحارة والسفن التجارية”.

وأُطلقت أسبيدس في فبراير شباط للمساعدة في حماية طريق التجارة الرئيسي عبر البحر الأحمر من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي من اليمن، والتي تقول إن هجماتها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.