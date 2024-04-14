فرقاطة روسية مجهزة بصواريخ "كينجال" تدخل البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، 14 أبريل/نيسان، أن فرقاطة تابعة للبحرية الروسية ومجهزة بصواريخ “كينجال” فرط الصوتية دخلت البحر المتوسط عبر قناة السويس في إطار تدريبات مخطط لها.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الفرقاطة “المارشال شابوشنيكوف” ستواصل أداء المهام الموكلة إليها بموجب خطة استكشافية.

ولم تقدم أي تفاصيل.

وكانت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي أفادت في وقت سابق بأن الفرقاطة “المارشال شابوشنيكوف” التابعة للأسطول، غادرت ميناء مصوع في إريتريا بعد زيارة له خلال رحلتها البحرية الطويلة.

وذكر بيان القيادة، أن الفرقاطة وصلت إلى ميناء مصوع في نهاية شهر مارس الماضي.

وأشار البيان إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لسفينة روسية إلى إريتريا في تاريخ روسيا الحديث.