السبت 1 رجب 1445 ﻫ - 13 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرقة استخباراتية أميركية في غزة تستهدف قادة حماس!

منذ 34 دقيقة
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار (رويترز)

A A A
طباعة المقال

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكالة الاستخبارات “سي آي إيه” (CIA) ووزارة الدفاع (بنتاغون) شكلتا فريقا لجمع معلومات عن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتقديمها إلى إسرائيل، وذلك بأمر من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن الفريق الاستخباراتي يجمع معلومات أيضا عن مكان المحتجزين في غزة، بينما رفع البيت الأبيض أولوية جمع المعلومات الاستخباراتية عن قادة حركة حماس.

وأشارت إلى أنه ليس من الواضح مدى أهمية المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها واشنطن لإسرائيل، إذ لم تسفر عن استهداف أي قيادي بارز في حركة حماس داخل غزة حتى الآن.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن الفريق الاستخباراتي الأميركي لا يجمع معلومات عن قادة حماس أو نشاطها في المستوى المتوسط أو المنخفض، بل كثف عمليات جمع المعلومات عن قادة الحركة البارزين من خلال زيادة رحلات المسيّرات فوق غزة.

كما كثف الفريق الاستخباراتي الأميركي من جهوده لاعتراض الاتصالات بين مسؤولي حركة حماس.

    المزيد من أخبار العالم

    آثار الدمار في غزة
    عشرات الشهداء بغارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة
    مستشفى الشفاء في غزة
    غزة تحت النار
    صحة غزة: لم تتبق سوى 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام
    الانتخابات في تايوان
    بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان

    الأكثر قراءة

    الأشرفية
    إطلاق نار وسقوط قتيل وجريح.. جريمة مروّعة تهزّ الأشرفية!
    وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
    غزة تحت النار
    "ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين
    مقاتلات أمريكية
    أمريكا وبريطانيا تبدآن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن