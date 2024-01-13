فرقة استخباراتية أميركية في غزة تستهدف قادة حماس!

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكالة الاستخبارات “سي آي إيه” (CIA) ووزارة الدفاع (بنتاغون) شكلتا فريقا لجمع معلومات عن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتقديمها إلى إسرائيل، وذلك بأمر من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن الفريق الاستخباراتي يجمع معلومات أيضا عن مكان المحتجزين في غزة، بينما رفع البيت الأبيض أولوية جمع المعلومات الاستخباراتية عن قادة حركة حماس.

وأشارت إلى أنه ليس من الواضح مدى أهمية المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها واشنطن لإسرائيل، إذ لم تسفر عن استهداف أي قيادي بارز في حركة حماس داخل غزة حتى الآن.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن الفريق الاستخباراتي الأميركي لا يجمع معلومات عن قادة حماس أو نشاطها في المستوى المتوسط أو المنخفض، بل كثف عمليات جمع المعلومات عن قادة الحركة البارزين من خلال زيادة رحلات المسيّرات فوق غزة.

كما كثف الفريق الاستخباراتي الأميركي من جهوده لاعتراض الاتصالات بين مسؤولي حركة حماس.