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فرق إنقاذ أمريكية تستعد لرفع أول جزء من الجسر المنهار في بالتيمور

منذ 3 ساعات
انهيار جسر في ميناء بالتيمور الأمريكي

انهيار جسر في ميناء بالتيمور الأمريكي

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أفاد مسؤولون أمريكيون بأن فرق الإنقاذ تستعد لرفع أول جزء من حطام جسر فرنسيس سكوت كي المنهار في بالتيمور من المياه اليوم السبت 30 آذار /مارس الجاري، للسماح للمراكب وزوارق القطر بالوصول إلى موقع الحادث.

وهذه هي الخطوة الأولى في عملية معقدة لإعادة فتح الميناء المغلق في المدينة منذ انهيار الجسر الفولاذي في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل ستة من العمال.

ووقع الحادث عندما اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد أعمدة الجسر مما أدى إلى سقوط جزء كبير من الجسر في نهر باتابسكو وإعاقة الحركة في قناة الشحن في ميناء بالتيمور.

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في مؤتمر صحفي إن جزءا من البنية الفوقية الفولاذية للجسر سيُقطَّع إلى قطعة واحدة بحيث يمكن رفعها عبر رافعة إلى مركب ونقلها إلى موقع (تريد بوينت أتلانتيك) القريب في سباروز بوينت.

وأضاف “سيسمح لنا هذا في النهاية بفتح قناة مؤقتة… ستساعدنا في إرسال المزيد من السفن إلى المياه في محيط موقع الانهيار”.

وأحجم مور عن تقديم جدول زمني للانتهاء من هذا الجزء من أعمال الإزالة.

وذكر “لن يستغرق الأمر ساعات… ولن يستغرق أياما، ولكن بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة من العمل، يمكننا نقل المزيد من القاطرات والمزيد من المراكب والقوارب إلى المنطقة لتسريع وتيرة عملنا”.

وقال مور عن الجهود المبذولة لإزالة حطام الجسر وفتح ميناء بالتيمور أمام حركة الشحن “هذه عملية معقدة للغاية”.

وانتُشلت جثتا عاملين كانا يقومان بإصلاح سطح الجسر وقت وقوع الكارثة، لكن مور قال إن الجهود المبذولة لانتشال جثث أربعة آخرين يُفترض أنهم لقوا حتفهم لا تزال معلقة بسبب صعوبة عمل الغواصين وسط هذا الكم الكبير من الحطام.

    المصدر :
  • رويترز

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