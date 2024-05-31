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فرنسا: أحبطنا هجوماً يستهدف الألعاب الأولمبية في سانت اتيان

منذ 9 دقائق
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

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 قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن قوات الأمن اعتقلت في وقت سابق هذا الشهر فتى شيشانيا عمره 18 عاما في سانت اتيان للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم على استاد كرة القدم في المدينة خلال الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

وقال المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لرويترز إن المشتبه فيه خضع لتحقيق رسمي في 26 مايو أيار فيما يتعلق بالهجوم المزمع.

واتُهم الشاب بالتخطيط للهجوم تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية وأيضا بالاتصال بإرهابيين. وهو محتجز في أثناء سير التحقيقات. ولم تذكر السلطات الفرنسية اسم المشتبه فيه.

وتطبق فرنسا حالة التأهب الأمني القصوى مع تبقي أقل من شهرين على بدء الألعاب الأولمبية.

    المصدر :
  • رويترز

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