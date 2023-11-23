الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا.. أنشطة الأعمال تنكمش مجددا خلال نوفمبر

منذ 37 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

A A A
طباعة المقال

أظهر مسح شهري انكماش نشاط الأعمال في فرنسا خلال شهر نوفمبر الماضي مع تدهور الطلب على السلع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الفرنسي (PMI) المركب -الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع- لشهر نوفمبر إلى 44.5 نقطة من 44.6 نقطة وهو ما جاء أقل من التوقعات عند 45 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الفرعي، لقطاع الخدمات، فقد سجل 45.3 نقطة، ورغم أن هذا أفضل نسبيا من 45.2 نقطة المسجلة في أكتوبر، لكنه أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو.

وقال الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، نورمان ليبكي: “إن الاقتصاد الفرنسي وصل إلى طريق مسدود نوعًا ما. فقد انخفض الإنتاج للشهر السادس على التوالي، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انخفاض الطلب بشكل عام وكذلك الطلب من الخارج. كما انخفضت مستويات نشاط كلا القطاعين – التصنيع والخدمات – بشكل ملحوظ في نوفمبر”.

وأضاف أن “تهديد التضخم لا يزال قائما. وتشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع بشكل حاد، مما يشير إلى أن إحصاءات التضخم الرسمية يمكن أن تظل عند مستويات أعلى من المتوقع لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية
غزة تحت النار
جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء وعددا من الكوادر الطبية
غزة تحت النار
خبير عسكري: إسرائيل تخسر آلية و6 جنود بين قتيل وجريح كل ساعة و20 دقيقة
صور من واقع غزة
غزة تحت النار
يونيسيف: غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
إيهود باراك
غزة تحت النار
فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"